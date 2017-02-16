Столтенберг уточнил масштаб размещаемых на востоке Европы сил НАТО

Размещение на востоке Европы сил НАТО носит взвешенный и оборонительный характер, поэтому количество сил в регионе не будет соразмерным с силами, которые развертывает Россия. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не будем развертывать столько же танков и самолетов, сколько развертывает Россия. Наша цель — предотвратить конфликт и не провоцировать его", — отметил он.

"Четыре многонациональные боевые группы достигнут полного оперативного потенциала к июню", — добавил Столтенберг. По его словам, "они являются свидетельством трансатлантического сотрудничества и решимости НАТО, и они направляют четкий сигнал любому потенциальному агрессору".

Генсек НАТО также заявил, что Североатлантический альянс хочет более конструктивных отношений с Россией, но при этом должен усилить меры сдерживания.

"Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна новая холодная война, мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. И мы будем продолжать делать именно это", — сказал в четверг Столтенберг на пресс-конференции.

Читать еще

По его словам, диалог должен базироваться на таких основных принципах, как "уважение территориальной ценности всех государств в Европе, включая Украину. При этом добавил, что в отношениях с Россией НАТО также будет усиливать меры сдерживания.

"Разумеется, мы должны объединять диалог с надежным сдерживанием. Мы можем вести диалог, одновременно с этим обеспечивать жесткий предсказуемый подход и надежное сдерживание", — отметил генсек НАТО.

Он пояснил, что "это срабатывало во времена холодной войны в отношении Советского Союза, и это правильная стратегия в общении с Россией в совершенно новых условиях в сфере безопасности сегодня".

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласились с требованием к союзникам со стороны главы Пентагона Джеймса Мэттиса увеличить оборонные расходы.