Столтенберг упрекнул Россию в "агрессивном поведении"

Россия незаконно аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, заявил генсек НАТО. По его словам, нынешний подход альянса к России — это оборона и диалог.

НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но ее "агрессивное поведение подрывает доверие, стабильность и безопасность в Европе", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 24 августа, выступая в итальянском Римини.

Россия незаконно аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, подчеркнул он. "Это конфликт, в ходе которого были убиты около 10 тысяч украинцев", — добавил Столтенберг.

У НАТО сейчас двуединый подход к России — оборона и диалог, сказал генсек альянса. НАТО продолжает стремиться к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией, чтобы сохранить мир и побудить Россию действовать в рамках норм и правил международного сообщества, отметил Столтенберг.

В тот же день в Вильнюсе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Литву в солидарности Берлина и НАТО в целом. В то же время он подчеркнул, что готовность к защите Балтийского региона не исключает диалог с Россией.

В Киеве 24 августа стало известно, что США поставят Украине военное оборудование на 175 миллионов долларов США (около 150 миллионов евро). Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Несмотря на российские возражения, мы знаем, что они (российские власти — Ред.) ищут способы военной силой перекроить национальные границы", — подчеркнул Мэттис, добавив, что Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и отказываться от санкций, "пока Россия не прекратит те действия, которые их вызвали".