Столтенберг попросил Россию допустить наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017" будет задействовано больше военнослужащих, чем официально заявлено, и в связи с этим призвал допустить на них наблюдателей от альянса.

"Я могу сказать, что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что предстоит еще увидеть, потому что учения еще не имели места. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО.

"Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями", — подчеркнул генсек НАТО.

Он сообщил, что на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", в том числе предоставила численность самолетов и кораблей, а также участвующих в учениях российских и белорусских военнослужащих в отдельности.

Однако Столтенберг заверил, что альянс не видит в российско-белорусских учениях и в России в целом неминуемой угрозы.

"Каждая страна имеет право проводить учения своих вооруженных сил, это также касается России. Мы не видим какой-либо неминуемой угрозы (исходящей от РФ — ИФ) в адрес любой из стран НАТО", — заявил он.

"Важно, что на сегодняшней встрече мы обменялись подробными данными по грядущим учениям. Россия передала информацию об учениях "Запад-2017", а НАТО — об ученияхTrident Javelin 2017", — сказал генсек НАТО.