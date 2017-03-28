Столтенберг назвал дату проведения Совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов состоится 30 марта. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Как уточняет ”Радио Польша” со ссылкой на собственные источники, в ходе переговоров будет обсуждаться украинский кризис, ситуация в сфере безопасности в Афганистане, включая террористическую угрозу, вопросы, связанные с прозрачностью военной активности России, а также механизмы ограничения риска случайного возникновения вооруженного конфликта.

Кроме того, НАТО заинтересована в обмене информацией с Москвой на тему запланированных на сентябрь совместных российско-белорусских учений ”Запад-2017”.

Переговоры пройдут в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

23 марта Столтенберг заявил о необходимости поддержания контактов с Москвой. ”Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали линии для военных и политических контактов открытыми”, — констатировал он.

Ранее, 13 марта, генсек альянса выразил надежду на то, что представители блока будут приглашены в качестве наблюдателей на предстоящие совместные учения России и Белоруссии ”Запад-2017”.

Совет Россия — НАТО — главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами-членами альянса. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа совета была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.