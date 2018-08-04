Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

Известный актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, передает ТАСС.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, — информировали в министерстве. — Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".

Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. "Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, — отметили в дипведомстве. — В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН".