04.08.2018, 21:50

Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

 (27)
ИТАР-ТАСС
EST
Seagal
SeagalFoto: SPUTNIK, Reuters/Scanpix

Известный актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, передает ТАСС.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, — информировали в министерстве. — Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".

Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. "Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, — отметили в дипведомстве. — В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН".

В свою очередь представитель актера Анар Рейбанд сообщил, что Сигал назвал великой честью свое назначение спецпредставителем МИД РФ.

"Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше, — отметил Сигал. — Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально". Артист добавил, что он "искренне благодарен", — приводятся слова Сигала.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вторая за неделю стрельба в Ласнамяэ и соревнования Ironman в Таллинне

04.08.2018
Накануне вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. А сегодня, 4 августа, в Таллинне проходил супертриатлон IRONMAN, в котором эстонский триатлонист занял третье место. Эти и другие не менее интересные новости этой субботы читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Шок: мужчина остался на всю жизнь инвалидом из-за халатности работодателя и заказчика

04.08.2018
26 июня 2017 года работавший в фирме GT4U Виталий Груздев (47) подстригал триммером траву на территории Elektrilevi в Лайтсе, где располагается электроподстанция. В какой-то момент он почувствовал сильнейший удар и потерял сознание. Очнулся уже в больнице – сильнейшие ожоги всего тела, нет уха, пальцев на руке и ноге, мужчина совершенно не чувствовал нижнюю часть своего тела… Оказалось, при выполнении своих рабочих обязанностей, он получил удар тока 32 000 Вольт. Теперь он 100%-ный инвалид, но и фирма Elektrilevi, и работодатель Виталия категорически отказываются нести за случившееся ответственность, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией

04.08.2018
Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Жильцы социальных домов на Раадику: ситуация становится все более криминальной, люди страдают от шума и пьянок

04.08.2018
В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные.
Подробнее

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску

04.08.2018
Прошла ровно неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения…
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

Андрес Анвельт: как боролись за криминальный трон в 90-е

04.08.2018
Началась новая эпоха. Что это значило? В первую очередь, распределение ролей. Коля создал общак — единый фонд для преступного мира. Из этого фонда выделялись деньги на новые криминальные проекты и на ”социальную помощь”, например, попавшим за решетку товарищам и их семьям. Это был своего рода нынешний EAS вместе с Кассой по безработице, но действовавший, разумеется, на иных, крайне брутальных условиях. Для того, чтобы стать членом воровской кассы, нужно было платить определенный процент со всех своих прибыльных ”тем”. Коля был и держателем общака, и арбитром при решении проблем.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Tele2 восстановил за рубежом действие всех своих сетевых услуг

04.08.2018
"Приносим своим клиентам искренние извинения за неудобства, вызванные сбоями в действии роуминг-услуг! К настоящему времени проблема устранена — все услуги функционируют в надлежащем порядке", — сообщает Tele2.
Подробнее


Среди показавших эстонским СМИ средний палец участников поминок по погибшим в Одессе эстонцам есть и известные личности

04.08.2018
Вечером 29 июля полиция получила вызов к одному из домов в Вильянди, где было очень шумно. По прибытию на место выяснилось, что речь идет о поминках по погибшим в Одессе эстонцам.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Эстонский триатлонист занял третье место в таллиннском IRONMAN

04.08.2018
В Таллинне завершился триатлон "железных людей" — IRONMAN, преодолевших 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом. Эстонский триатлонист Марко Альберт, лидировавший почти всю дистанцию, за десять километров до финиша уступил лидерство и в итоге финишировал третьим.
Подробнее