Стивен Сигал получил работу в российском МИДе

”У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше.

Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально” — приводит слова актера RT.

Российское гражданство голливудский актер получил 3 ноября 2016 года. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. ”В соответствии с пунктом ”а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки”, — было написано в указе за подписью президента России Владимира Путина.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, актер на протяжении долгого времени довольно настойчиво добивался официального признания его гражданином России. ”Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал. Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации”, — отметил Песков.

О том, что актер намеревается стать россиянином, он сообщил в сентябре того же года на сахалинском фестивале ”Край света”. ”Я думаю, российское гражданство где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут”, — подчеркнул актер. Как отметил он сам, в России его привлекает богатая культура.

Российский паспорт Стивену Сигалу Владимир Путин вручал лично во время их встречи в Кремле 25 ноября 2016 года. Глава государства отметил, что получение российского гражданства в значительной степени упростит актеру общение с друзьями и реализацию профессиональных планов. К тому же президент предположил, что данное событие, ”может быть, признак постепенной нормализации наших межгосударственных отношений”. После получения российского паспорта Сигал поблагодарил президента на русском языке.

Кстати, у киноактера и президента сложились довольно доверительные отношения.

Сам Сигал в беседе с блогером Максимом Додоновым, которую разместил телеканал ”Звезда”, говорил о том, какие темы они с Владимиром Путиным обсуждают на личных встречах. Актер признался, что политики в ходе таких бесед они не касаются. ”Мы встречались много раз, но не обсуждали политику”, — подчеркнул актер и добавил, что в беседах с Путиным они обсуждают боевые искусства, историю и другие интересующие их обоих темы.