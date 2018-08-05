05.08.2018, 09:29

Стивен Сигал получил работу в российском МИДе

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Gazeta.ru
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Steven Seagal
Steven SeagalFoto: Maksim Šemetov, REUTERS

Голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов. Сам Сигал выразил благодарность за свое назначение и отметил, что всегда мечтал сделать что-то полезное для российско-американских отношений.

Киноактера Стивена Сигала, который является гражданином России, назначили специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В ведомстве подчеркнули, что работать он будет на общественных началах.

В задачи спецпредставителя входит содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, то есть Сигалу предстоит в том числе осуществлять международное взаимодействие в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов, написали в сообщении дипломатического ведомства ”ВКонтакте”. ”Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН”, — подчеркнули в МИДе.

Свое назначение прокомментировал и сам Сигал.

”У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше.

Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально” — приводит слова актера RT.

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Российское гражданство голливудский актер получил 3 ноября 2016 года. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. ”В соответствии с пунктом ”а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки”, — было написано в указе за подписью президента России Владимира Путина.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, актер на протяжении долгого времени довольно настойчиво добивался официального признания его гражданином России. ”Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал. Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации”, — отметил Песков.

О том, что актер намеревается стать россиянином, он сообщил в сентябре того же года на сахалинском фестивале ”Край света”. ”Я думаю, российское гражданство где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут”, — подчеркнул актер. Как отметил он сам, в России его привлекает богатая культура.

Российский паспорт Стивену Сигалу Владимир Путин вручал лично во время их встречи в Кремле 25 ноября 2016 года. Глава государства отметил, что получение российского гражданства в значительной степени упростит актеру общение с друзьями и реализацию профессиональных планов. К тому же президент предположил, что данное событие, ”может быть, признак постепенной нормализации наших межгосударственных отношений”. После получения российского паспорта Сигал поблагодарил президента на русском языке.

Кстати, у киноактера и президента сложились довольно доверительные отношения.

Сам Сигал в беседе с блогером Максимом Додоновым, которую разместил телеканал ”Звезда”, говорил о том, какие темы они с Владимиром Путиным обсуждают на личных встречах. Актер признался, что политики в ходе таких бесед они не касаются. ”Мы встречались много раз, но не обсуждали политику”, — подчеркнул актер и добавил, что в беседах с Путиным они обсуждают боевые искусства, историю и другие интересующие их обоих темы.

Есть также мнение о том, что знакомство Владимира Путина и Стивена Сигала было спланировано. 3 июля этого года американский продюсер Боб Ван Ронкель рассказал NPR, что его наняли для обеспечения выступления Стивена Сигала на одном из мероприятий, на котором присутствовал российский лидер. В его обязанности также входило представить их друг другу, после чего Путин и Сигал стали ”лучшими друзьями”. Факт того, что именно Ронуель обеспечил встречу и знакомство киноактера и российского президента, подтвердил и друг Сигала Чиро Орсини. Как передает издание, налаживанием этих и других связей Ронкель занимался на протяжении многих лет. Был период, когда он ”наводил мосты” между российской элитой и западным миром шоу-бизнеса.

По информации издания, Ронкель взаимодействовал с влиятельными россиянами и связывал их с голливудскими знаменитостями. Его ”клиенты” платили ему за то, чтобы он привозил в Россию и страны постсоветского пространства таких людей, как Майк Тайсон, Шон Пенн и Канье Уэст.

Помимо Владимира Путина, Сигал также дружит и с другими известными россиянами, среди которых генеральный директор ”Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

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