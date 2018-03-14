Стивен Хокинг: ученый, изменивший наше представление о Вселенной

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

Человек с выдающимся чувством юмора, он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам.

Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.

Хокинг участвовал в популярных телешоу, а его цифровой голос использовали в своих композициях известные музыканты.

Стивен Уильям Хокинг родился в Оксфорде 8 января 1942 года. Его отец, биолог-исследователь по профессии, вместе с женой уехал из Лондона, спасаясь от немецких бомбардировок.

Хокинг рос в Лондоне и Сент-Олбансе и, окончив Оксфордский университет со степенью бакалавра по физике, перебрался в Кембридж, чтобы изучать космологию.

Будучи подростком, Хокинг увлекался верховой ездой и греблей, однако во время учебы в Кембриджском университете ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, который впоследствии привел практически к полному параличу.

В 1964 году, когда Хокинг собирался расписаться со своей первой женой Джейн, врачи говорили, что ему осталось жить два-три года.

Однако болезнь прогрессировала медленнее, чем ожидалось. У пары родилось трое детей. А в 1988 году Хокинг, который из-за перенесенной трахеотомии мог общаться только с помощью синтезатора речи, завершил работу над книгой "Краткая история времени" — путеводителем по космологии.

За 20 лет было продано более 10 миллионов экземпляров этой книги, хотя Хокингу было известно, что ее окрестили "самой популярной книгой, которую никогда не читали".

Знаменитость

Хокинг — автор теории об испарении черных дыр. Согласно этой теории, черная дыра не только поглощает все вокруг себя, но и сама испускает различные частицы, что в итоге приводит к ее исчезновению.

Процесс излучения элементарных частиц черной дырой, описанный Хокингом, получил название "излучение Хокинга".

Легендарный ученый был известен своей исключительной способностью визуализировать научные решения без расчета или эксперимента.

Но, возможно, именно его "теория всего", предполагающая, что Вселенная развивается по четко определенным законам, привлекла к себе наибольшее внимание.

"Этот полный свод законов может дать нам ответы на такие вопросы, как происхождение Вселенной. Куда она движется, и есть ли у нее конец? Если да, то каким он будет? Если мы найдем ответы на эти вопросы, то по-настоящему проникнем в божественный замысел", — говорил он.

Слава Хокинга распространилась даже на сериал "Симпсоны" — авторы изобразили его выпивающим в баре вместе с главным героем Гомером и готовым украсть его идею о том, что Вселенная имеет форму пончика.

Хокинг также появился в роли самого себя в комедийном сериале Би-би-си "Красный карлик" и в сериале "Звездный путь: Следующее поколение".

Рок-группа Pink Floyd использовала его синтезированный голос во вступлении к композиции Keep Talking с альбома 1994 года The Division Bell.

Несмотря на свою болезнь, Хокинг продолжал работать преподавателем математики в Кембриджском университете, а в 2001 году была опубликована его вторая книга "Мир в ореховой скорлупке".

Преодоление болезни

Он верил, что его недуг имел и свои преимущества. Ученый признавался, что до развития болезни чувствовал себя уставшим от жизни.

Однако тяжелое состояние сделало его зависимым от других людей. Хокинг часто превозносил свою жену, которая заботилась о нем более 20 лет, и по-настоящему шокировал своих друзей и родных, когда развелся с ней и женился на одной из своих сиделок в 1995 году.

С 2000 года Хокинг был частым пациентом больницы Адденбрука в Кембридже, где проходил лечение от разных увечий. Полиция опросила несколько человек в связи с предположениями, что в течение ряда лет ученый подвергался вербальному и физическому насилию.

Он славился своей эксцентричной, почти безбашенной манерой управления электрической инвалидной коляской, и утверждал, что его травмы не были следствием насилия. Дело так и не было возбуждено.

В 2007 году Хокинг стал первым в мире паралитиком, который испытал невесомость в специальном самолете, где создается нулевая гравитация. Он говорил, что сделал это для того, чтобы повысить интерес людей к космическим путешествиям.

"Я думаю, что жизнь на Земле постоянно находится под угрозой уничтожения, например, в результате ядерной войны, генетического вируса или других трагедий. Я думаю, что у человечества нет будущего, если оно не отправится в космос. Так что я хочу повысить общественный интерес к космосу", — отмечал Хокинг.

В 2014 году на экраны вышел фильм "Вселенная Стивена Хокинга", основанный на свидетельствах первой жены ученого Джейн. Сам Хокинг встречался с исполнителем главной роли Эдди Редмэйном, когда тот готовился сыграть его.

В сериале на канале Discovery Хокинг предположил, что где-то во Вселенной должна быть разумная жизнь, и предупредил, что пришельцы могут лишить Землю всех ресурсов и улететь дальше.

Однажды он написал, что боковой амиотрофический склероз, от которого он страдал практически всю свою взрослую жизнь, не помешал ему создать прекрасную семью и достичь успеха в работе.

"Это доказывает, что никто не должен терять надежду", — говорил он.