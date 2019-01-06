"Стена близко": Трамп снова генерирует мемы в своем твиттере

Это не первый раз, когда Трамп берет на вооружение цитаты из самого дорогого и одного из популярнейших телесериалов, основанного на произведениях амеркианского писателя Джорджа Р.Р. Мартина.

В твитах под картинкой указано также, что "сегодня (в воскресенье - ред.) мы отправимся в Кэмп Дэвид на встречу по вопросам безопасности границы и прочим темам".

Президент США также приводит данные опроса населения, согласно которым иммиграция входит в число наиболее беспокоящих жителей США тем. "Люди хотят остановить контрабанду наркотиков и преступности на границе. Хотят безопасности! Скажите демократам, чтобы сделали неизбежное сейчас, потом будет поздно. Ждать дорого и опасно!", - написал Дональд Трамп.