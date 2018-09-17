Ставленник Путина побеждает в Приморье. В подсчет голосов вмешались полиция и МЧС

Из Приморья поступают сообщения, что на рассвете понедельника в ход подсчета голосов на выборах губернатора края вмешались пожарные, МЧС и полиция.

В частности, к зданию, где располагается избирательная комиссия Советского района Владивостока, прибыл пожарный расчет, а у входа в здание встали сотрудники МЧС.

По словам представителей КПРФ, данный ТИК затягивал с оглашением результатов голосования в районе, потому что его сотрудники переписывают протоколы. А когда наблюдатели от коммунистов отказались покинуть здание, на место прибыли пожарные, заявив, что им поступил сигнал о возгорании на третьем этаже и необходимо начать эвакуацию.

Подобная ситуация сложилась и в других городах. Сообщается, что здание ТИК Уссурийского городского округа оцеплено сотрудниками полиции. Туда пытались попасть депутат Законодательного собрания Анатолий Долгачев и депутат Госдумы Юрий Афонин, но им ответили, что это невозможно, так как "сломан замок".

Наблюдатели от КПРФ объявили голодовку в здании ТИК Артема, потому что им отказались выдать итоговый протокол комиссии. Об этом сообщили в московском штабе КПРФ.

С чего все началось?

Ситуация в Приморском крае накалилась накануне вечером. При подсчете голосов на выборах губернатора края уверенно лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его основной конкурент — врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко — отставал на протяжении всего подсчета на 6-8%.

Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

"Ночью мне звонили и поздравляли с победой. Непонятно, кто решил изменить ход голосования. Сейчас происходит фактически беззаконие на участках в Уссурийске, Находке и Советском районе Владивостока. Мы знаем, что 6 участков приехали с переписанными протоколами: в каждом от 1000 до 2000 голос — плюс кандидату Тарасенко. Мое доверенное лицо не получил итоговый протокол от избиркома Артема. Сейчас ТИК Советского района опечатан, приехали спасатели. Данные не обновляются уже 6 часов. Геннадий Зюганов ночью звонил Элле Памфиловой, которая обещала, что все будет чисто и честно, но сказала, что краевая избирательная комиссия ей не подконтрольна", — цитирует Ищенко дальневосточный портал DVHUB.RU.

В ЦИК объяснили, что смена лидера при подсчете результатов голосования на выборах губернатора Приморского края произошла из-за того, что ввод данных в систему ГАС "Выборы" шел с опережением.

"Магия чисел"

В ночь на понедельник по итогам подсчета 95% протоколов Ищенко набирал 51,61%, а Тарасенко — 45,79%.

Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

Ищенко, судя по всему, уже не сомневался в своей победе — он пообещал "не поднимать над краем красный флаг" и продолжить политику президента.

"Мы будем продолжать линию, заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья", — сказал он.

Узнав об изменившейся ситуации, Ищенко написал в "Фейсбуке", что объявляет голодовку.

"Магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас! Я объявляю бессрочную забастовку обманутых избирателей", — пишет кандидат в губернаторы от КПРФ.

"Сам я объявляю бессрочную голодовку на Площади Борцам за Власть Советов во Владивостоке", — пишет Ищенко.

"В данный момент юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Владивостоку (Советский район). У нас есть полная доказательная база для этого", — заявил Ищенко.

На грани провала

Провал выдвинутого властью кандидата в течение дня и вечера признавали на условиях анонимности и близкие к Кремлю собеседники Би-би-си, знакомые с электоральной ситуацией в Приморье.

Они говорили, что кураторы выборов в Кремле недооценили ситуацию в Приморье. Один из них уже вечером эмоционально охарактеризовал ситуацию чрезвычайно постыдной.

Ситуация изменилась в последний момент. Когда было подсчитано 98,77% протоколов, Тарасенко набирал 233 801 голос (47,61%), а Ищенко — 245 095 (49,91%), следовало из трансляции подсчета на сайте приморского избиркома.

Однако когда избирком подсчитал 99,03% протоколов, за врио главы Приморья было уже на 13,5 тысяч голосов больше, то есть 247 396 в общей сложности, что позволило ему вырваться вперед. При этом число голосов за Ищенко не только не стало больше, а даже уменьшилось — на пять голосов.

Когда избирком сообщил о подсчете 99,1% протоколов, Тарасенко получил еще несколько тысяч голосов, их стало уже 253 082 (49,55%). Рост числа голосов за Ищенко оказался не таким значительным — всего на несколько сотен — до 245 348 (48,06%).

Аномальные данные подсчета

На протяжении нескольких часов от представителей КПРФ и самого Ищенко поступала информация о массовых фальсификациях итогов голосования в некоторых ТИКах края. В последний час разрыв между кандидатами после обработки последних протоколов сократился до 3%.

Уже после полуночи ситуация качественно поменялась — Тарасенко не только догнал, но и обошел Ищенко.

В ответ на вопрос Би-би-си о том, каким образом произошла аномальная остановка прироста голосов в пользу кандидата от КПРФ, лидировавшего до введения свыше 98% протоколов в систему ГАС "Выборы" и что происходит в Приморье, близкий к Кремлю собеседник ответил: "Не знаю. Но точно ничего хорошего".

Другой близкий к Кремлю собеседник Би-би-си был совсем краток: "Ад".

По словам одного из них, для профильных чиновников Кремля "принципиально было важно продавить. Боятся гнева Первого (Владимира Путина — Би-би-си)".

Говоря о том, мог ли находящийся в Приморье Александр Харичев использовать административные рычаги при вводе данных в систему, один из собеседников ответил: "Лучше бы он смекалку политическую менеджера включил".

КПРФ жалуется на нарушения

В КПРФ пожаловались, что при подсчете голосов допускались серьезные нарушения.

"Сейчас при подсчете голосов в Уссурийске начались массовые фальсификации. По участку 2846 у нас есть копия протокола, где 219 голосов за Ищенко, 247 за Тарасенко, но в данный момент в ГАС "Выборы" вбиты цифры: 216 за Ищенко, 1347 за Тарасенко", — сказал представитель партии.

После подсчета 70% голосов Ищенко говорил Би-би-си, что уверен в своей победе. Об этом, по его словам, свидетельствовал анализ копий протоколов, полученных штабом коммуниста.

"Мы провели качественную мобилизацию. За Ищенко проголосовала молодежь, за Ищенко проголосовала армия, средний класс", — объяснил кандидат от КПРФ. Высокий результат он объяснил и поддержкой экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, которые приехал в регион агитировать за коммуниста.

Поддержка президента

Тарасенко перед вторым туром лично поддержал президент России Владимир Путин, который приехал в Приморье на Восточный экономический форум. С другими кандидатами-единороссами, которые оказались во втором туре, он не встречался.

Президент общался с губернатором не только на форуме, но и провел с ним двустороннюю встречу. "Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем или, может быть, в конце. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке", — сказал ему Путин.

Во время подготовки ко второму туру в Приморье прибыл Александр Харичев, заместитель начальника управления внутренней политики (УВП) администрация президента. По словам близкого к Кремлю собеседника Би-би-си, визит Харичева был необходим для того, чтобы обеспечить необходимый результат Тарасенко.

Другой источник в Би-би-си, близкий к Кремлю, говорил, что в администрации президента не сомневались в победе Тарасенко. Об этом же говорили и в команде губернатора.

Приморье — один из четырех российских регионов, где по итогам единого дня голосования состоялся второй тур. До этого после возвращения губернаторских выборов в 2012 году это происходило лишь однажды — в Иркутской области. Тогда соперника-единоросса Сергея Ерощенко там смог обойти Сергей Левченко — коммунист, как и Ищенко.