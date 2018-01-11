Станет ли Макрон играть роль Меркель для Европы?

Канцлер ФРГ Меркель привыкла брать на себя лидирующую роль в Европе. Постепенно ее лидерство начинает оспаривать французский президент Макрон. Но оба политика сегодня нужны друг другу.

Долгие годы Ангела Меркель играла первую скрипку в Европе, и никто не ставил ее первенство под сомнение. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа некоторые англоязычные газеты даже называли ее "лидером свободного мира".

Макрон — новая звезда на европейском политическом небосклоне

Все это происходило лишь несколько месяцев назад. Но сентябрьские выборы в бундестаг не только принесли ХДС, которую возглавляет Меркель, серьезные потери голосов избирателей. Продолжающей временно исполнять обязанности канцлера Меркель до сих пор так и не удалось сформировать новое правительство ФРГ. Ангела Меркель, как "миссис Европа", впервые потерпела неудачу.

С другой стороны, на политическом небосклоне Старого Света взошла новая звезда — Эмманюэль Макрон. Молодой, харизматичный Макрон одержал уверенную победу на президентских выборах, одолев во втором туре кандидата крайне правых Марин Ле Пен. А затем ему удалось добиться нового успеха — несмотря на сильное противодействие, начать реформирование французского рынка труда. Хорошие экономические данные тем временем делают за Макрона все остальное.

Первоначальное падение популярности президента, зафиксированное социологами, сменилось подъемом. К 40-летнему юбилею, который Макрон отметил в декабре, большинство французов назвали его "хорошим президентом". В то время как оппозиция обвиняет хозяина Елисейского дворца в замашках "короля-солнца", сам Макрон во время предвыборной кампании довольно нескромно обещал нации в случае своей победы "президентство в духе Юпитера". Вся Франция, долгое время сомневавшаяся в себе, с Макроном стала казаться более уверенной.

Умелое обращение с мировыми лидерами

Добившись прочных позиций внутри страны, Макрон также демонстрирует уверенность на мировой арене. Вслед за блестящим ужином с Трампом на Эйфелевой башне и приемом президента России Путина в Версале последовали международная конференция по климату в Париже, инициативы по политике в отношении Африки, прием во Франции президента Турции Эрдогана и визит в Китай.

"Он вновь очень сильно разыгрывает традиционную роль французской дипломатии, которая вовлечена в события по всему миру и исходит из того, что все они затрагивают интересы Парижа, и он должен в них участвовать", — говорит Штефан Зайдендорф (Stefan Seidendorf), замдиректора Германо-французского института в Людвигсбурге. Такова новая внешняя политика Макрона, при этом он никогда не забывает, что только тогда "имеет вес, когда выступает как европейский политик", добавляет Зайдендорф.

Тем не менее Макрон отчасти, но явно отстраняется от своего самого желанного европейского партнера — Ангелы Меркель. Яркий пример — отношения с Эрдоганом. Меркель в сентябре в ходе предвыборной кампании потребовала прекращения переговоров о членстве Турции в ЕС из-за нарушений Анкарой прав человека. А Макрон называет Турцию "незаменимым партнером". Сегодня визит в Берлин Эрдогана, недавно побывавшего в Париже, пожалуй, трудно себе представить.

Макрон также сильно отличается от Меркель дипломатичным стилем общения со сложными партнерами. Канцлер ФРГ всегда ищет возможность провести переговоры с Трампом, Путиным или Эрдоганом, но при этом остается исключительно в деловых рамках, сохраняя большую протокольную дистанцию. Макрон же пытается или произвести сильное впечатление на партнера, или может вести себя с ними по-приятельски.

Его рукопожатие с Трампом почти привело к небольшому недоразумению, потому что Макрон долго не отпускал руку Трампа. А затем тут же призвал американского лидера: "Сделайте планету снова великой". Шутку с намеком на его предвыборный лозунг хозяин Белого дома, кажется, оценил по достоинству, во всяком случае обиженным он не выглядел.

Макрон и Меркель должны вместе выступить в роли лидера Европы

Американский журнал Time, который еще недавно писал про Меркель как про "миссис Европы", теперь уже Макрона называет "следующим лидером Европы". Однако Штефан Зайдендорф считает, что в любом случае плохо, если один политик или страна оказывается во главе Европы.

"Всегда есть опасность, что, если какая-то страна в одиночку возьмет на себя руководящую роль в ЕС, другие государства неохотно будут участвовать в этом, или вовсе не будут. И что при этом, в принципе, будет осуществляться не европейская политика, а политика, основанная на национальных интересах", — поясняет Зайдендорф. Поэтому как Макрону, так и Меркель он рекомендует выступать в роли лидера только совместно.

Макрон, похоже, вовсе не стремится к единоличному лидерству: он уже заявил, что вместе с Германией хочет добиваться обновления Европы. И все еще ждет ответа на предложенные им идеи по реформированию европейской политики. Например, он предложил учредить пост европейского министра финансов и принимать общий бюджет для стран, входящих в еврозону.

Меркель по этим вопросам пока не высказалась, но, в принципе, дает понять, что открыта для диалога. Однако в ХДС/ХСС на сей счет существуют большие сомнения. Недавно зампредседателя ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) кратко объяснила реальную причину того, что, очевидно, скрывается за инициативами Макрона: "Мы против обобществления долгов стран еврозоны, мы должны нашим налогоплательщикам".

Клэр Демесмай, французский эксперт из Германского общества внешней политики (DGAP), подтверждает, что в Германии, а не только в ХДС и СвДП, "широко распространено чувство", что ФРГ должна заплатить за Францию. Но речь о таких отдельных вопросах вообще еще не идет. Пока Меркель не сформировала новое правительство, она не может давать никаких обещаний Макрону. И представляет дипломатическую сцену в его распоряжение.