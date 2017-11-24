Станции метро в центре Лондона возобновили работу после сообщений о стрельбе

Станции метро в центре Лондона, закрытые ранее в пятницу из-за сообщений о стрельбе, возобновили свою работу.

Об этом сообщила в Twitter государственная компания Transport for London, которая является оператором транспортной системы британской столицы, передает ТАСС.

"Работа станций Oxford Circus и Bond Street возобновлена, поезда останавливаются в обычном режиме", — отмечается в сообщении.

Ранее станции были закрыты из-за сообщений о стрельбе, однако, судя по последним коммюнике Скотленд-Ярда и Транспортной полиции Лондона, свидетельств того, что стрельба на самом деле велась, обнаружить не удалось.

На данный момент не ясно, что именно спровоцировало нештатную ситуацию. Транспортная полиция сообщила об одной пострадавшей — покидая станцию, женщина получила легкие травмы.