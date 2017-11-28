Стало известно последнее сообщение экипажа пропавшей аргентинской подлодки

В своем последнем сообщении 15 ноября экипаж пропавшей подлодки ВМС Аргентины ”Сан-Хуан” сообщил о проблемах в аккумуляторном отсеке. Об этом передает Sky News со ссылкой на аргентинский телеканал A24.

Капитан судна рассказал, что морская вода через вентиляционную систему попала в аккумуляторный отсек в носу подлодки, где вызвала короткое замыкание. После этого по спутниковому телефону капитан отчитался, что проблема решена. После этого связь с лодкой была потеряна.

Ранее также сообщалось, что на подлодке произошло короткое замыкание.

Подлодка ”Сан-Хуан” пропала 15 ноября. На ней находились 44 члена экипажа. В настоящий момент поиски судна продолжаются, в них участвуют 15 стран, в том числе Россия.