Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро

По информации агентства, в Москве растет понимание того, что катастрофическое состояние венесуэльской экономики постепенно лишает Мадуро поддержки среди сограждан. Помимо этого, он может потерять военный ресурс, поскольку армия, по словам собеседников издания, не готова применять силу в отношении митингующих против президента.

Также сообщается, что российские власти осознают, что у них остается мало рычагов влияния на ситуацию в Венесуэле: экономический кризис там настолько силен, что финансовой возможности исправить его у Москвы уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства.

То, что время играет не в пользу Мадуро, признает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. ”В случае обострения экономического кризиса настроения в обществе могут резко обернуться против него”, — сказал он в беседе с Bloomberg.