Стало известно о гибели самолета с российским экипажем в Африке

Россияне предположительно погибли при крушении транспортного самолета в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняет агентство, самолетом, предположительно, управлял российский экипаж.
Судьба и имена российских пилотов пока неизвестна, заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов. ”На борту самолета по неподтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России”, — сказал он. Дипломат добавил, что поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.
Самолет авиакомпании GomAir потерпел крушение 20 декабря недалеко от конголезской столицы Киншасы. Самолет типа Ан-26 перестал выходить на связь вечером.
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