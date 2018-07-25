25.07.2018, 10:22

Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей

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Lenta.ru
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TaiFoto: SOE ZEYA TUN, REUTERS

11 из 12 подростков, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, были пострижены в буддийские послушники. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Церемония прошла в монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг в провинции Чианграй. В ходе нее детям сбрили волосы и вручили желто-оранжевые одежды и плошки для сбора подаяния. Они перейдут в сан монахов 3 августа. Их тренер, просидевший с детьми все время их заточения, стал монахом, поскольку был послушником еще в детстве.

12-й ребенок — мусульманин, он присутствовал на обряде как зритель.

Церемония была посвящена королю, а также морскому пехотинцу Саману Гунану, погибшему во время спасательной операции.

Детская футбольная команда пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило и завалило камнями. Всех пропавших нашли живыми 3 июля, через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов, в четырех километрах от входа. От свободы их отделяло три затопленных участка.

После освобождения детей власти Таиланда решили сделать из пещеры туристическую достопримечательность.

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