20.10.2018, 20:44

Стало известно, как стрелка из колледжа в Керчи обучали обращаться с оружием


Gazeta.ru
EST
Kertš
KertšFoto: Yekaterina Keizo, Yekaterina Keizo/TASS

Представитель центра прохождения обучения безопасному обращению с оружием в Симферополе сообщил о том, что подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков вел себя спокойно и хорошо сдал практический экзамен, передает РИА ”Новости”.

”Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и малоразговорчивым. Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, он сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно — пробный и два зачетных выстрела”, — сказал представитель центра.

По его словам, Росялков предоставил все необходимые документы для прохождения обучения. После прохождения шестичасовой утвержденной программы ему был выдан сертификат для лицензии на приобретение оружия.

”Это шестичасовая утвержденная программа, четыре часа теории и два часа практики. Из чего состоит оружие, как его заряжать, как разбирать, как прицеливаться и стрелять. Произвел три контрольных выстрела из гладкоствольного ружья”, — рассказали в центре подготовки.

Единственное, чем отличался Росляков, отметили в центре, был его возраст.

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