Стало известно число жертв наводнения на Кубани

По его словам, четыре тела были найдены при обследовании домов в Апшеронском районе. Ранее сообщалось о двух погибших в Туапсинском районе.

Госпитализировано двое пострадавших, одному оказана амбулаторная помощь. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

В Сочи был введен режим чрезвычайной ситуации. Также отмечалось, что городские оперативные службы приготовились к следующему сильному дождю в ночь с 25 на 26 октября.

25 октября сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи из-за паводка разрушился мост через реку Макопсе. В городе нарушено движение транспорта. Автомобилисты жалуются на коллапс на дорогах и опасаются, что на заправках может закончиться бензин.

Вечером в среду, 24 октября, на Краснодарский край обрушились ливни, подтопило почти 2 тысячи домов. Из-за мощного циклона произошли подтопления свыше полутора тысяч жилых домов в Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в населенных пунктах городского округа Сочи.