Стали известны последние слова убитого саудовского журналиста

”Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия”, — приводятся выдержки из аудиозаписи, якобы сделанной в генконсульстве.

По словам Карамана, на записи слышно, что убийство заняло около семи минут. Перед тем, как расчленить труп, убийцы журналиста расстелили на полу полиэтиленовые мешки. После этого они упаковали части тела убитого в пять больших мешков, которые погрузили в машину.

Караман добавил, что в ближайшее время Daily Sabah опубликует некоторые фрагменты аудиозаписи, на которой запечатлены последние моменты жизни Хашкуджи.

Об исчезновении Хашкуджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для развода. Однако из здания диппредставительства он не вышел.

Эр-Рияд заявил о совершенном преступлении спустя 18 дней. В турецком правительстве полагают, что расчлененное тело Хашкуджи растворили в кислоте. СМИ сообщали, что перед смертью журналист подвергся пыткам. Также в прессе появлялась информация о том, что несколько задержанных связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.