Стали известны подробности уголовного дела против Насти Рыбки

Это следует из постановления суда о продлении задержания Вашукевич на 72 часа. Согласно документу, в декабре следствие по делу было приостановлено, а 17 января — возобновлено. В настоящее время срок расследования продлен еще на месяц.

По версии следствия, следует из постановления, Вашукевич, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух человек.

Как пояснил на заседании суду адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский, в деле двое потерпевших, по заявлениям которых оно было возбуждено — "Давыдова и Насыр".

Ранее в субботу Нагатинский суд на 72 часа отложил рассмотрение ходатайства следствия об аресте Вашукевич до 16 февраля. Материалы в отношении Кириллова суд рассматривает в настоящий момент.

Арестованы в Таиланде, задержаны в России

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и гражданин РФ Александр Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.