Стали известны подробности тяжелого ранения российского генерала в Сирии

Стали известны подробности тяжелого ранения начальника управления боевой подготовки штаба Западного военного округа РФ генерал-майора Петра Милюхина в Сирии. Он пострадал в результате нападения на автоколонну, направлявшуюся в сторону города Хомс, пишет "Коммерсантъ".

По словам источников, близких к Минобороны России, инцидент произошел 16 февраля этого года. Милюхин, который к тому времени уже два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова, вместе с пятью военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны. Он должен был оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, а также донести до них новые вводные Генштаба Вооруженных сил России.

В четырех километрах от Тияса "Тигр" был подорван с помощью мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного вблизи дороги, а по самой автоколонне боевики открыли огонь. В результате нападения погибли четверо из шести человек, находившихся в бронемашине. Их имена в Минобороны РФ не раскрывают, но по данным СМИ, смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

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Милюхину при взрыве оторвало обе ноги, один из осколков выбил ему глаз. В считаные часы генерала эвакуировали силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики в течение недели боролись за его жизнь, затем военного переправили в московский госпиталь имени Бурденко. В настоящее время, по словам медиков, прямой угрозы жизни генерала нет.

Петр Милюхин стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. Всего Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.

По сведениям "Коммерсанта", обстановка в Хомсе остается сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники.

Отдельные успехи есть в соседней Пальмире: в частности, как заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, боевики покинули территорию древнего города. По данным российских военных, сейчас в восточной части провинции войска Башара Асада укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить возможные контратаки боевиков и ведут наступление на восток. В Пальмиру и прилегающий к ней город Тадмор для обеспечения порядка могут быть переброшены подразделения военной полиции РФ.