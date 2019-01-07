Стали известны подробности подавления бунта в Габоне

По данным агентства, правительственные войска, контролирующие столицу Либревиль, применяли слезоточивый газ для разгона около 300 демонстрантов, вышедших на улицу по призыву организаторов путча.

Пресс-секретарь правительства Габона Ги-Бертран Марангу в интервью радио RFI сообщил, что правоохранительные органы задержали четверых из пяти бунтарей, назвавших себя участниками ”Патриотического движения военных и спецслужб Габона”, еще один объявлен в розыск.

О попытке переворота в Габоне стало известно утром 7 января по московскому времени. Военные из числа организаторов заявили, что собираются восстановить в стране демократию. Также они призвали жителей выходить на улицы.

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба сейчас находится на лечении в Марокко после перенесенного инсульта. Он правит страной с 2009 года, в 2016-м он объявил себя победителем новых выборов, результаты которых не признала оппозиция.