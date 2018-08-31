Стали известны обстоятельства гибели Захарченко

По словам собеседника агентства, травма была не совместима с жизнью, поэтому Захарченко скончался на месте.

Также сообщается, что два человека, сопровождавшие главу ДНР, получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Среди них — вице-премьер и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Имя другого пострадавшего не называется.

Местом гибели 42-летнего Захарченко стало кафе ”Сепар” в Донецке. Там произошел мощный взрыв, в результате которого, по разным данным, пострадали от одного до трех человек. Власти ДНР считают случившееся террористическим актом, организованным украинскими властями; аналогичной позиции придерживаются в Москве. Официальный Киев отвергает эти обвинения, заявляя, что гибель главы ДНР стала результатом междоусобиц.

По данным источников, уже задержаны подозреваемые — украинские диверсанты и связанные с ними лица.