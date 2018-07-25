Стали известны детали "плана Баркера" по выводу компании Дерипаски из-под санкций США

Американская лоббистская компания Mercury, нанятая для защиты интересов En+ Group (подконтрольной российскому бизнесмену Олегу Дерипаске) в США, раскрыла комплекс мер по выводу этой группы компаний из-под санкций (так называемый "план Баркера", по фамилии главы совета директоров холдинга Грегори Баркера).

По ее данным, En+ направил обращение в отвечающее за санкции подразделение Минфина США — управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в котором попросил временно исключить холдинг, а также связанную с ним компанию "Русал" (UС Rusal), из санкционного списка до формального снижения доли Дерипаски в капитале En+.

Это нужно для того, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю Дерипаски в компании ниже контроля, отмечает Mercury. Кроме того, финальная фаза "плана Баркера" предусматривает и завершение сделки по конвертации доли Glencore в "РусАле" в пакет En+, которая была заморожена после введения санкций, передает "Интерфакс".

Об обращении En+ в OFAC Mercury сообщила Минюсту США. Документ от 12 июля опубликован в открытом доступе в разделе сайта министерства, где раскрывается информация в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA). Первыми на опубликованный документ обратили внимание "Открытые медиа".