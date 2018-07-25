25.07.2018, 13:41

Стали известны детали "плана Баркера" по выводу компании Дерипаски из-под санкций США


NEWSru.com
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Oleg Deripaska
Oleg DeripaskaFoto: Sergei Savostyanov, Sergei Savostyanov/TASS

Американская лоббистская компания Mercury, нанятая для защиты интересов En+ Group (подконтрольной российскому бизнесмену Олегу Дерипаске) в США, раскрыла комплекс мер по выводу этой группы компаний из-под санкций (так называемый "план Баркера", по фамилии главы совета директоров холдинга Грегори Баркера).

По ее данным, En+ направил обращение в отвечающее за санкции подразделение Минфина США — управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в котором попросил временно исключить холдинг, а также связанную с ним компанию "Русал" (UС Rusal), из санкционного списка до формального снижения доли Дерипаски в капитале En+.

Это нужно для того, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю Дерипаски в компании ниже контроля, отмечает Mercury. Кроме того, финальная фаза "плана Баркера" предусматривает и завершение сделки по конвертации доли Glencore в "РусАле" в пакет En+, которая была заморожена после введения санкций, передает "Интерфакс".

Об обращении En+ в OFAC Mercury сообщила Минюсту США. Документ от 12 июля опубликован в открытом доступе в разделе сайта министерства, где раскрывается информация в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA). Первыми на опубликованный документ обратили внимание "Открытые медиа".

Уже 20 июля министр финансов США Стив Мнучин заявил, что его ведомство получило и рассматривает предложения "Русала" по выводу компании из-под санкций. Из его слов не следовало, являлись ли они частью "плана Баркера". Ранее сам председатель совета директоров En+ неоднократно сообщал, что рассчитывает представить свои идеи по снятию санкций с компании в середине лета.

Напомним, 6 апреля США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Позднее Минфин США заявил, что снимет санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. В конце апреля представитель министерства сообщил, что снижение доли Дерипаски в En+ необязательно приведет к отмене санкций против "Русала".

ТОП

En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии.

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