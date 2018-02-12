США заявили о готовности к переговорам с КНДР

США продолжат давление на КНДР, однако готовы к переговорам с северокорейскими властями. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью The Washington Post.

«Дело в том, что давление не будет прекращено, пока они (власти КНДР. — «Газета.Ru») не предпримут действия, которые альянс сочтет значимым шагом в сторону денуклиаризации. Таким образом, кампания максимального давления продолжится и будет усиливаться. Но если вы хотите поговорить, мы поговорим», — сказал Пенс.

Газета подчеркивает, что к такой позиции США пришли после того, как Пенс провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхёнчхане.

Ранее Мун Чжэ Ин призвал КНДР возобновить диалог с США.