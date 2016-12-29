Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России, пишет Русская служба Би-би-си.

Как сообщается, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.

США закрывают две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Доступ российских дипломатов на территорию миссий будет закрыт уже в пятницу в 12 часов дня по местному времени.

Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию США в течение 72 часов.

Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, также затрагивают шесть человек и пять ведомств, среди которых есть ФСБ России. Среди попавших в список лиц значатся командование ГРУ: начальник ГРУ Игорь Коробов, его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Также минфин США упоминает Игоря Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ. Ранее Игорь Костюков нигде не упоминался в этом качестве.