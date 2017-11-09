США выделяют 4,6 млрд долларов на противодействие "российской агрессии"

Комитеты сената и палаты представителей США по вооруженным силам решили выделить 5 млрд долларов на "противодействие российской агрессии". Общий военный бюджет, согласно законопроекту, составит рекордные 700 млрд — это почти на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

На размещение войск в Европе ("Европейскую инициативу сдерживания") выделяется 4,6 млрд долларов. Это делается, чтобы "успокоить союзников НАТО и укрепить позиции США по сдерживанию и защите в Европе", говорится в документе.

Кроме того, 350 млн долларов выделяется на помощь Украине. Отмечается, что половина суммы будет удержана до тех пор, пока на Украине не проведут военные реформы.

В рамках "Европейской инициативы сдерживания" еще 100 млн долларов выделяется на поддержку стран Прибалтики для "улучшения противодействия и наращивание способностей сдерживания российской агрессии".

Кроме того, 58 млн долларов предусмотрено на ответные меры из-за нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Помимо бюджетных целей, в документе о национальной обороне утверждается право операторов кабельного телевидения отказываться от трансляции контента, который был создан при поддержке российских властей.

Министерству обороны США документ запрещает использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за подозрений, что компания связана с Кремлем. "Подозрительный софт" необходимо удалить со служебных компьютеров и отчитаться об этом, говорится в документе.

Ранее министерство внутренней безопасности США предписало правительственным ведомствам и агентствам удалить любое установленное у них программное обеспечение компании.

Сама "Лаборатория Касперского" неоднократно отрицала, что имеет связи с Кремлем.

Угроза западным демократиям

России в проекте военного бюджета посвящена отдельная глава. Там говорится о "продолжающихся агрессивных действиях России — включая вторжения в Грузию в 2008 году и на Украину — в 2014-м".

Под агрессивными действиями в документе также понимаются "угрозы России союзникам НАТО", стремительная военная мобилизация, увеличение российского военного присутствия в Арктическом регионе и Средиземном море, а также наращивание ядерного потенциала, нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

Среди угроз интересам безопасности США и западных демократий в документе также называется дезинформация, пропаганда, кибератаки и вмешательство в выборы, активные и гибридные военные действия России.

Законопроект об оборонном бюджете должен быть еще одобрен палатой представителей и сенатом, а затем подписан президентом США Дональдом Трампом.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев после публикации американского законопроекта призвал дать четкую оценку понятию внешней агрессии и прекратить безосновательные обвинения России в агрессивных действиях.

"Пора уже дать четкую квалифицированную оценку этой непрекращающейся демагогии про "агрессию" в среде тех, кто только за последние пару десятков лет накопил реальных, а не виртуальных агрессий уже на солидный международный трибунал. Безнаказанность порождает наглость, лицемерно прикрываемую рассуждениями самой мощной и агрессивной державы мира о "сдерживании" других государств", — написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Военные расходы России в 2017 году составили 69 млрд долларов. Она занимает третье место в мире по военным расходам после США и Китая.