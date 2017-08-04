США выделят 250 миллионов долларов на противостояние влиянию России

Закон об ужесточении антироссийских санкций, подписанный президентом США Дональдом Трампом, среди прочего, предусматривает выделение 250 млн долларов на создание и работу "Фонда противодействия российскому влиянию", который будет предоставлять помощь странам — членам НАТО или ЕС, "подверженным влиянию со стороны РФ". Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома.

Как говорится в тексте документа, среди целей "Фонда противодействия российскому влиянию": защита от кибератак критически важной инфраструктуры и электоральных механизмов стран - членов НАТО и ЕС, государств, уязвимых к влиянию РФ, а также стран, которых касается расширение НАТО на Восток и партнерство с Евросоюзом, в том числе Украины, Грузии и Молдавии.

Помимо этого, действия фонда будут направлены на помощь Киеву и Тбилиси, чтобы вывести Украину и Грузию из гуманитарного кризиса и состояния нестабильности, спровоцированных или усугубленных, в частности, военным вторжением России и ее оккупацией территорий этих стран.

Новая организация, создаваемая Вашингтоном, которая будет курироваться Госдепартаментом США, также намерена бороться с пропагандой и дезинформацией со стороны России и правительств других государств. "Фонд противодействия российскому влиянию" обеспечит и техническую поддержку стран, стремящихся снизить энергетическую зависимость от России.

На создание фонда Вашингтон выделит 250 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы. Помимо этого, Белый дом решил направить 30 млн долларов Киеву на поддержку энергетической безопасности Украины.

"Правительство России использует свою сильную позицию в энергетическом секторе в качестве рычага для манипуляции внутренней политикой и внешними отношениями стран Европы и Евразии. Это влияние основывается не только на ресурсах нефти и газа РФ, но и на ее атомных энергетических и электроэнергетических государственных компаниях", - говорится в документе.

В четверг, 3 августа, Трамп возложил ответственность за ухудшение отношений с Россией на конгресс. "Наши отношения с Россией находятся на опасно низком за все время уровне. Можете поблагодарить конгресс, тех же людей, которые до сих пор не могут нам дать закон о здравоохранении!" - заявил он.

Закон под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" предусматривает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку.

Кроме того, согласно проекту закона, отмена санкций отныне потребует новой процедуры. Президент Трамп, если ему захочется отменить санкции в отношении какого-либо человека или компании, должен будет просить разрешения конгресса, убедительно обосновав свою просьбу.