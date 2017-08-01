США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как заявил глава министерства финансов Стивен Мнучин, Мадуро, устроив выборы в учредительное собрание, доказал, что он диктатор.

Под санкции попадают все активы Мадуро, которые могут находиться под юрисдикцией США. Американцам запрещено вести дела с венесуэльским президентом, передает Meduza со ссылкой на CNBC.

По данным Reuters, впоследствии США могут ввести санкции против нефтяного сектора экономики Венесуэлы.

”Наши санкции должны показать наше негативное отношение к действиям Мадуро и выразить поддержку венесуэльцам, которые хотят жить при демократии”, — заявил Мнучин.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, которое созывается для изменения конституции. В выборах участвовали только сторонники Мадуро. Учредительное собрание нужно Мадуро, чтобы распустить парламент страны, где большинство принадлежит оппозиционерам. В Венесуэле несколько месяцев продолжаются протесты. В результате столкновений с полицией погибли уже больше ста человек: как полицейских, так и протестующих.