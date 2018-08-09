США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей в Британии

"США […] пришли к выводу, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права," — заявила она.

По ее словам, США планируют применить к России санкционные меры в связи с этим инцидентом.

Госдепартамент принимает эти меры в рамках закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act). В этом же акте и описаны санкции, применяемые к нарушителям.

Как сказал в беседе с корреспондентом Би-би-си в Вашингтоне высокопоставленный чиновник из Госдепартамента, Кремль уже оповещен о новых санкциях.

Посольство России в США на странице в "Фейсбуке" назвало эти меры драконовскими, а обвинения в адрес российского правительства — надуманным предлогом.

"Санкционная машина США набирает обороты, — говорится в заявлении (русский текст следует за английским в том же посте). — Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России".

Закон о химическом и биологическом оружии США применяют всего в третий раз. Ранее предусмотренные в законе санкции были применены к КНДР после отравления брата нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чон Нама в аэропорту Куала-Лумпура нервно-паралитическим токсином.

Во втором случае закон применили в отношении Сирии в связи с химическими атаками.

Две волны санкций

Первая, более легкая волна санкций, как сообщила Нойерт, вступит в силу ориентировочно 22 августа, то есть спустя две недели, после публикации в официальном реестре правительства США.

Будет введен запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности. Эти санкции, вероятно, не нанесут большого ущерба, поскольку пересекаются с уже действующими — в частности, с запретом на экспорт в Россию оружия.

Впрочем, в эту категорию товаров входят многие электронные приборы и их компоненты, а также приборы для тестирования и калибровки бортовых информационных систем некоторых самолетов. Ранее решение об экспорте в Россию таких приборов принимались после рассмотрения каждого случая в отдельности.

"Исторически около половины коммерческих лицензий на торговлю с Россией касались товаров национальной безопасности. Авиадвигатели, электронные компоненты, средства производства", — добавила представитель Госдепартамента.

Президенты останутся друзьями

Марк Дэвид Симаковски, старший партнер Евразийского центра Атлантического совета, в беседе с Би-би-си

Я думаю, основной вопрос сейчас — воспользуется ли администрация вторым траншем санкций для того, чтобы начать фундаментальное сокращение торговых и экономических связей. Вероятно, даже тогда они не зайдут в этом так далеко, как требует закон — не станут закрывать целые сектора торговли между Россией и США.

Однако само то, что правительство прибегло к столь серьезным мерам — таким же, какие применялись в марте против КНДР, — это серьезный сигнал.

Я думаю, введение этих санкций подчеркивает, что в отношении России нет единой политики. С одной стороны, власти США предпринимают очень серьезные шаги, чтобы сдержать и наказать Россию за ее дестабилизирующие действия, с другой — президент не критикует Россию и больше чем любой другой президент прислушивается к ее аргументам в оправдание своих действий.

То, как президент Трамп вел себя на встрече в Хельсинки, выглядело как одностороннее стремление к улучшению связей любой ценой.

Это путает людей, потому что почти одновременно Вашингтон прибегает к таким шагам, как поставка оружия Грузии и Украине или новые санкции против России.

Думаю, что это будет продолжаться. Вы увидите президента, который стремится улучшить связи с Россией, что само по себе не так плохо — но только ему придется доказывать, что это улучшение пойдет на пользу интересам США.

Вероятно, после выборов в[Конгресс] США произойдет еще одна встреча Трампа и Путина — где-то в начале 2019 года.

С другой стороны,администрация будет пытаться рекомендовать президенту меры по сдерживанию России и поддержке наших союзников и партнеров. Так что в будущем этот конфликт никуда не исчезнет.

Вторая волна новых санкций вступит в силу три месяца спустя, если Москва не предоставит убедительных доказательств, что не будет в будущем использовать химическое оружие. В ее рамках США должны будут понизить уровень дипломатических отношений с Россией, почти полностью прекратить с ней торговлю и запретить "Аэрофлоту" летать в США.

Как пояснила Нойерт, эти санкции — обязательные. В соответствии с законом, США должны ввести их, если придут к выводу, что та или иная страна применила химическое или биологическое оружие. По словам представителя Госдепартамента, в санкциях первой волны будут сделаны исключения для ряда межправительственных проектов в области космонавтики.

Санкции "из ада"

На этой неделе группа американских сенаторов предложила принять еще ряд санкционных мер против России. Один из авторов законопроекта Линдси Грэм окрестил их "санкциями из ада".

В их экономической части содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками.

Также проект предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты.

Также сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Авторы документа также требуют, чтобы был подготовлен доклад о личном состоянии Владимира Путина и чтобы президент США Дональд Трамп потребовал от России вернуть Крым, аннексированный ею в 2014 году, Украине, а также осудил вмешательство России в выборы в США.

После того как часть текста законопроекта о санкциях попала в газету "Коммерсант, рубль и акции на российской бирже ощутимо подешевели.

Отравление в Солсбери

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре города Солсбери на юге Англии 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 12 марта, заявила, что за отравлением стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Москва выдвигала несколько разных версий произошедшего, последняя из которых, обнародованная постпредом России в ООН Василием Небензей, заключается в том, что "за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран".

22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). 12 апреля эксперты организации заявили, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь.

Через четыре месяца после попытки убийства Скрипалей, 29 июня, в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, отравились двое британцев, Чарли Роули и Дон Стерджес.

Изучив анализы пострадавших, в химической лаборатории Портон-Даун пришли к выводу, что они были отравлены похожим веществом.

Чарли Роули выжил и был выписан, Дон Стерджес скончалась в больнице и была кремирована 30 июля.

По факту смерти Дон Стерджес было открыто уголовное дело по статье "убийство". У британки нее осталось трое детей.

В конце марта на фоне обвинений в адрес России США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов. Многие страны Евросоюза, а также другие страны, не входящие ни в НАТО, ни в ЕС, заявили о солидарных намерениях выслать несколько десятков сотрудников российских дипмиссий. Более 20 стран запада и Восточной Европы выслали по несколько российских дипломатов в знак солидарности.