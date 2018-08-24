США возродили Второй флот ради сдерживания России

По его словам, военные ”должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море”. Ричардсон, выступая на военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния), также отметил, что флот будет действовать во времена ”возрождающейся России”, как это было при СССР.

О решении воссоздать 2-й флот было объявлено в начале мая. В заявлении ВМС США указывалось, что это сделано в ответ на ”конкуренцию великих держав”. В зону ответственности соединения входят северная Атлантика и восточное побережье США.

Второй флот ВМС США существовал с 1950 года и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. Он был расформирован в 2011-м при президенте Бараке Обаме.