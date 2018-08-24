24.08.2018, 19:00

США возродили Второй флот ради сдерживания России

 (45)
Lenta.ru
EST 5
John M. Richardson
John M. RichardsonFoto: Ron Sachs/SIPA

США возродили Второй флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в северной Атлантике. Об этом заявил на торжественной церемонии в пятницу, 24 августа, командующий операциями американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, передает РИА Новости.

По его словам, военные ”должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море”. Ричардсон, выступая на военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния), также отметил, что флот будет действовать во времена ”возрождающейся России”, как это было при СССР.

О решении воссоздать 2-й флот было объявлено в начале мая. В заявлении ВМС США указывалось, что это сделано в ответ на ”конкуренцию великих держав”. В зону ответственности соединения входят северная Атлантика и восточное побережье США.

Второй флот ВМС США существовал с 1950 года и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. Он был расформирован в 2011-м при президенте Бараке Обаме.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Шесть из девяти учителей школы Пылула подали заявления об увольнении из-за террора со стороны директора

24.08.2018
Учителя школы Пылула в волости Винни утверждают, что страдают от террора со стороны директора. Он якобы называет их "стаей кур", угрожает им и подрывает учебный процесс, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Дневник российской прессы от Олега Самороднего, ч.8: кремлевская пропаганда не забывает "Носорога"

24.08.2018
Российские СМИ отреагировали на заявление пресс-службы Таллиннского окружного суда о возобновлении судебного процесса над Эдгаром Сависааром. Так, информационное агентство ”РИА Новости” назвала решение Таллиннского окружного суда ”уголовным преследованием бывшего мэра столицы Эстонии и бывшего председателя ныне правящей Центристской партии”.
Подробнее


Все участвовавшие в ”Кремлевских соловьях” 19 танцоров — нарвские. Довольны ли они оплатой своего труда? Хотят ли связать жизнь с театром?

24.08.2018
12 представлений спектакля ”Кремлевские соловьи”, прошедших при полном аншлаге на территории Старопрядильной фабрики исторической Кренгольмской мануфактуры и собравших 23 с половиной тысячи зрителей, это, наверное, самый масштабный культурный проект, реализованный в Нарве когда бы то ни было. Очень важно то, что в сценическом действии приняло около 30 жителей Ида-Вирумаа, а все танцоры, сделавшие шоу по-настоящему ярким, являются жителями Нарвы и ее ближайших окрестностей. Хореограф музыкального спектакля — также нарвитянка.
Подробнее


Очередной указ из Брюсселя: с сентября Евросоюз запрещает галогенные лампы

24.08.2018
В ЕС с 1 сентября будут запрещены галогенные лампы в рамках энергосберегающей политики. Под запрет, прежде всего, попадут лампочки и свечеобразные светильники. Постепенно они будут выводиться с рынка, сообщает RG.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung.
Подробнее

Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма

24.08.2018
Представители восьми государств Евросоюза, среди них и министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, обсудили в Таллинне более тесное сотрудничество в расследовании преступлений коммунистических режимов, пишет ru.delfi.lt.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

ФОТО: В Вильнюсе открыли сквер имени Немцова, активистка пришла с плакатом "Путин убил нашего друга"

24.08.2018
В Вильнюсе возле посольства России состоялось торжественное открытие сквера, названного в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова. На мероприятие люди пришли с плакатами, на одном из них было написано "Putin killed our friend" ("Путин убил нашего друга" — англ.).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Четыре человека погибли при падении автобуса с моста в Финляндии

24.08.2018
Четыре человека погибли, еще по меньшей мере 19 пострадали в результате массовой аварии на востоке Финляндии, в результате которой туристический автобус сорвался с моста и рухнул на железную дорогу, сообщает Ilta Sanomat.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Не пропустите! Завтра по всей Эстонии зажгут сотни костров и споют Песнь огня

24.08.2018
Завтра, в Ночь древних огней, по всей Эстонии вновь зажгут сотни костров и проведут множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
Подробнее