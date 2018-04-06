06.04.2018, 20:30

США внесли в санкционный список Дерипаску, Керимова и Вексельберга

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bbcrussian.com
EST
США внесли в санкционный список Дерипаску, Керимова и Вексельберга
Allikas: Shutterstock

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

В список попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие.

Теперь их счета в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.

Под санкции также попали 17 чиновников, в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов и ряд других.

Кроме того, в список внесены глава ВТБ Андрей Костин и глава "Газпрома" Алексей Миллер и сенатор Сулейман Керимов.

Ограничительные меры также коснутся некоторых компаний, связанных с указанными в списке бизнесменами, а также госкомпании Рособоронэкспорт и связанного с ней банка "Российская финансовая корпорация".

"Российское правительство участвует в ряде враждебных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада, бомбящего собственных граждан, оружием, попытки подорвать западные демократии и враждебную киберактивность", — прокомментировал министр финансов США Стивен Мнучин (цитата по пресс-релизу ведомства).

"Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы больше не будут рассматриваться отдельно от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", — говорится в заявлении Мнучина.

"Кремлевский список"

"Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", — писало агентство Рейтер в преддверии новых санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не получал "каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений" по поводу расширения санкций и допроса российских бизнесменов.

Кроме того, Песков заявил, что фразу "российские олигархи" он считает неуместной.

Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить Трамп.

Доклад был опубликован 30 января и не предполагал автоматического введения санкций.

В итоге минфин опубликовал список из 210 фамилий. В него вошли 96 бизнесменов из российского списка Forbes, высокопоставленные сотрудники администрации президента, члены российского правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также главы госбанков и госкомпаний. В списке были как те, кто уже находится под персональными санкциями США, так и те, кто в санкционные списки не попал.

В случае с бизнесменами основным критерием отбора был размер их состояния — не менее 1 млрд долларов, говорилось в докладе.

Кто попал под персональные санкции

  1. Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
  2. Владимир Богданов, совладелец "Сургутнефтегаза"
  3. Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России
  4. Виктор Вексельберг, бизнесмен, глава совета директоров холдинга "Ренова", президент фонда "Сколково"
  5. Олег Говорун, начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия
  6. Олег Дерипаска, бизнесмен, миллиардер
  7. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
  8. Александр Жаров, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
  9. Виктор Золотов, глава Росгвардии, бывший начальник службы безопасности президента РФ
  10. Сулейман Керимов, сенатор, бизнесмен
  11. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
  12. Константин Косачев, глава комитета по международным делам Совета Федерации
  13. Андрей Костин, глава банка ВТБ
  14. Алексей Миллер, глава "Газпрома"
  15. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
  16. Владислав Резник, депутат Госдумы, в Испании подозревается в отмывании денег
  17. Игорь Ротенберг, бизнесмен (сын Аркадия Ротенберга, которого российский президент называл своим другом)
  18. Андрей Скоч, депутат Госдумы, бизнесмен
  19. Александр Торшин, член Совета Федерации
  20. Владимир Устинов, полномочный представитель президента в Южной федеральном округе России, бывший министр юстиции и генеральный прокурор РФ
  21. Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
  22. Сергей Фурсенко, президент ФК "Зенит"
  23. Кирилл Шамалов, бизнесмен, замглавы правления холдинга "Сибур" (СМИ назвали его зятем Путина)
  24. Евгений Школов, помощник президента РФ по кадровым вопросам
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