США внесли в санкционный список Дерипаску, Керимова и Вексельберга

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
В список попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие.
Теперь их счета в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.
Под санкции также попали 17 чиновников, в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов и ряд других.
Кроме того, в список внесены глава ВТБ Андрей Костин и глава "Газпрома" Алексей Миллер и сенатор Сулейман Керимов.
Ограничительные меры также коснутся некоторых компаний, связанных с указанными в списке бизнесменами, а также госкомпании Рособоронэкспорт и связанного с ней банка "Российская финансовая корпорация".
"Российское правительство участвует в ряде враждебных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада, бомбящего собственных граждан, оружием, попытки подорвать западные демократии и враждебную киберактивность", — прокомментировал министр финансов США Стивен Мнучин (цитата по пресс-релизу ведомства).
"Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы больше не будут рассматриваться отдельно от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", — говорится в заявлении Мнучина.
"Кремлевский список"
"Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", — писало агентство Рейтер в преддверии новых санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не получал "каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений" по поводу расширения санкций и допроса российских бизнесменов.
Кроме того, Песков заявил, что фразу "российские олигархи" он считает неуместной.
Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить Трамп.
Доклад был опубликован 30 января и не предполагал автоматического введения санкций.
В итоге минфин опубликовал список из 210 фамилий. В него вошли 96 бизнесменов из российского списка Forbes, высокопоставленные сотрудники администрации президента, члены российского правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также главы госбанков и госкомпаний. В списке были как те, кто уже находится под персональными санкциями США, так и те, кто в санкционные списки не попал.
В случае с бизнесменами основным критерием отбора был размер их состояния — не менее 1 млрд долларов, говорилось в докладе.
Кто попал под персональные санкции
- Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
- Владимир Богданов, совладелец "Сургутнефтегаза"
- Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России
- Виктор Вексельберг, бизнесмен, глава совета директоров холдинга "Ренова", президент фонда "Сколково"
- Олег Говорун, начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия
- Олег Дерипаска, бизнесмен, миллиардер
- Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
- Александр Жаров, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
- Виктор Золотов, глава Росгвардии, бывший начальник службы безопасности президента РФ
- Сулейман Керимов, сенатор, бизнесмен
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
- Константин Косачев, глава комитета по международным делам Совета Федерации
- Андрей Костин, глава банка ВТБ
- Алексей Миллер, глава "Газпрома"
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
- Владислав Резник, депутат Госдумы, в Испании подозревается в отмывании денег
- Игорь Ротенберг, бизнесмен (сын Аркадия Ротенберга, которого российский президент называл своим другом)
- Андрей Скоч, депутат Госдумы, бизнесмен
- Александр Торшин, член Совета Федерации
- Владимир Устинов, полномочный представитель президента в Южной федеральном округе России, бывший министр юстиции и генеральный прокурор РФ
- Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
- Сергей Фурсенко, президент ФК "Зенит"
- Кирилл Шамалов, бизнесмен, замглавы правления холдинга "Сибур" (СМИ назвали его зятем Путина)
- Евгений Школов, помощник президента РФ по кадровым вопросам