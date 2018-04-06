США внесли в санкционный список Дерипаску, Керимова и Вексельберга

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

В список попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие.

Теперь их счета в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.

Под санкции также попали 17 чиновников, в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов и ряд других.

Кроме того, в список внесены глава ВТБ Андрей Костин и глава "Газпрома" Алексей Миллер и сенатор Сулейман Керимов.

Ограничительные меры также коснутся некоторых компаний, связанных с указанными в списке бизнесменами, а также госкомпании Рособоронэкспорт и связанного с ней банка "Российская финансовая корпорация".

"Российское правительство участвует в ряде враждебных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада, бомбящего собственных граждан, оружием, попытки подорвать западные демократии и враждебную киберактивность", — прокомментировал министр финансов США Стивен Мнучин (цитата по пресс-релизу ведомства).

"Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы больше не будут рассматриваться отдельно от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", — говорится в заявлении Мнучина.

"Кремлевский список"

"Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", — писало агентство Рейтер в преддверии новых санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не получал "каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений" по поводу расширения санкций и допроса российских бизнесменов.

Кроме того, Песков заявил, что фразу "российские олигархи" он считает неуместной.

Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить Трамп.

Доклад был опубликован 30 января и не предполагал автоматического введения санкций.

В итоге минфин опубликовал список из 210 фамилий. В него вошли 96 бизнесменов из российского списка Forbes, высокопоставленные сотрудники администрации президента, члены российского правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также главы госбанков и госкомпаний. В списке были как те, кто уже находится под персональными санкциями США, так и те, кто в санкционные списки не попал.

В случае с бизнесменами основным критерием отбора был размер их состояния — не менее 1 млрд долларов, говорилось в докладе.

Кто попал под персональные санкции