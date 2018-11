США тайно предъявили обвинения Ассанжу

Основателю разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиану Ассанжу тайно предъявили обвинения в США. Работники прокуратуры, не имеющие отношения к расследованию дела Ассанжа, случайно узнали о существовании соответствующего засекреченного документа при рассмотрении судебных материалов по совершенно другому производству, сообщила WikiLeaks вечером в четверг, 15 ноября. Какие именно обвинения предъявлены Ассанжу, пока неясно.

В сообщении отмечается, что сотрудники Минюста, вероятно, ошибочно вырезали и вставили информацию об обвинениях против Ассанжа в несвязанное с ним дело в Восточном округе Вирджиния. Вместе с сообщением организация опубликовала снимки обсуждаемого документа.

Did the US Department of Justice just accidentally reveal that it has charged WikiLeaks' publisher Julian Assange, in a secret charges request it filed in another case at the Eastern District of Virginia, with a cut-and-paste error? https://t.co/XCpean1yof pic.twitter.com/dZ6JjAFGlk— WikiLeaks (@wikileaks) November 16, 2018