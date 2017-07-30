30.07.2017, 16:40

США сообщили об успешных испытаниях системы ПРО на Аляске

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Gazeta.ru
EST
HMS Edinburgh
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Агентство по противоракетной обороне США сообщило о проведении успешных испытаний системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, передает Gazeta.ru со ссылкой на NBC.

”Агентство по противоракетной обороне и военные 11-ой зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса, Техас, провели успешное противоракетное испытание, используя систему THAAD”, — заявил глава агентства Сэм Гривс.

Он также подчеркнул, что проведенные испытания позволят США ”оставаться на шаг впереди растущей угрозы”.

Ранее сообщалось, что два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом.

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