США сообщили о перехвате своего военного самолета китайскими ВВС

Два китайских истребителя Су-30 осуществили "непрофессиональный" перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем, сообщили военные США.

Вашингтон заявил, что для американского самолета WC-135 Constant Phoenix, основной задачей котрого является обнаружение радиоактивных частиц в атмосфере, это был плановый полет и на момент перехвата он находился в международном воздушным пространстве. Ранее этот самолет использовался для сбора данных о возможных испытаниях ядерного оружия Северной Кореей.

Действия китайских военных были расценены США как непрофессиональные.

Информация об инциденте была направлена КНР через соответствующие дипломатические каналы, заявили американские военные.

По словам пресс-секретаря ВВС США Лори Ходж, военные начали расследование инцидента.

Китай весьма настороженно относится к любой активности американских военных вблизи своих территориальных вод.

В феврале США направили в Южно-Китайское море авианосец Carl Vinson и корабли сопровождения, несмотря на то, что Пекин призвал Вашингтон не предпринимать действий, которые поставили бы под угрозу суверенитет и безопасность Китая в регионе.

В сообщении ВМС США утверждалось, что авианосная ударная группа будет проводить в этом регионе плановое патрулирование.

В мае 2016 года китайские истребители перехватили американский самолет в Южно-Китайском море. США утверждали, что их самолет на момент перехвата проводил плановое патрулирование.