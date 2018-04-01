США собираются изучать соцсети подающих на визу

Администрация президента США Дональда Трампа намерена начать сбор данных об активности в социальных сетях практически каждого, кто подает на американскую визу.

Это предложение, которое исходит из государственного департамента, подразумевает, что подающее на визу лицо будет обязано также предоставлять данные о своих учетных записях в социальных сетях.

Они должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях за последние пять лет. Новые меры могут коснуться примерно 14,7 млн человек в год.

Подающим на визы будет также предлагаться сообщать данные о поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты.

От них будут требовать также ответы на вопросы о том, депортировали ли их из какой-либо страны и не связаны ли они или их родственники с террористической деятельностью.

Эти предложения не коснутся граждан стран, с которыми США имеют соглашения о безвизовом въезде — среди них Британия, Канада, Франция и Германия.

Однако граждане других стран, не имеющих таких соглашений, например, Индии, Китая и Мексики, могут столкнуться с новыми требованиям при поездках в США по делам или в качестве туристов.

Официальные лица утверждают, что новые ограничения помогут выявлять потенциальных террористов.

Социальные сети привлекли к себе внимание регулирующих органов США после массового расстрела в 2015 в Сан-Бернардино в штате Калифорния, в ходе которого погибли 14 человек.

Власти заявляли тогда, что не имели доступа к мессенджеру, в котором общались будущие убийцы, и поэтому упустили сигналы о их радикализации.

Что происходит сейчас?

В соответствии с правилами, введенными в мае прошлого года, властям рекомендуется обращаться к данным об активности в социальных сетях только в тех случаях, когда они считают, что такая информация требуется для подтверждения личности или проведения более глубокой проверки личных данных заявителя.

"Поддержание надежных критериев проверки лиц, подающих заявление о визах, является динамичным процессом, который должен меняться в зависимости от изменения ситуации", — говорится в заявлении госдепартамента, выдержка из которого приводится в газете New York Times.

"Мы уже сейчас требуем предоставлять ограниченные данные о контактах, поездках, членах семьи и прошлых адресах. Сбор дополнительной информации усилит существующий режим установления личности подающих на визы", — говорится также в заявлении.

Как насчет права на свободу выражения?

Правозащитные группы сразу осудили эти меры в качестве попрания права на личную жизнь и на свободу выражения.

"Людям теперь придется гадать, не могут ли их высказывания в социальных сетях быть неправильно понятыми государственными чиновниками", — заявила Хина Шамси из Американского союза гражданских свобод.

"Нас также тревожит то, как администрация Трампа интерпретирует смутное и слишком широкое понятие "террористической деятельности", поскольку оно носит политический характер и может использоваться в целях дискриминации мигрантов, которые не совершали никаких противоправных действий", — сказала она.

Среди соцсетей, которые упоминаются в предложениях госдепартамента, — Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Однако газета New York Times сообщает, что в этот список будут включены также иностранные ресурсы вроде китайской Weibo и российской "Вконтакте".