12.10.2017, 16:48

США решили выйти из ЮНЕСКО из-за разногласий по Израилю

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bbcrussian.com
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USA lipp
USA lippFoto: SPENCER PLATT, AFP

Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

"Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что США намерены "оставаться вовлеченными .. в качестве не входящего в организацию наблюдателя".

Руководство ЮНЕСКО уже выразило сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов.

"Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО", — говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой.

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