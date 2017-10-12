США решили выйти из ЮНЕСКО из-за разногласий по Израилю

Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

"Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что США намерены "оставаться вовлеченными .. в качестве не входящего в организацию наблюдателя".

Руководство ЮНЕСКО уже выразило сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов.

"Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО", — говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой.