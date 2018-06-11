США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкции против России, включив в соответствующий список еще три российские компании и трех физических лиц. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Согласно релизу, в список включены петербургские компании Digital Security и "Дайвтехносервис", а также ФГУП "Научно-исследовательский институт "Квант". Основанием для этого послужила их предположительная связь с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Помимо этого, в список попали связанные с "Дайвтехносервисом" Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун.
Как сообщает РБК, компания Digital Security занимается консалтингом в области информационной безопасности, а "Дайвтехносервис" специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента. Наконец, "НИИ "Квант" разрабатывает и обслуживает электронно-вычислительные средства и комплексы специального и гражданского назначения.
Кроме российских компаний в обновленный санкционный список попала израильская компания Embedi и голландско-чешско-израильская Erpscan. Обе этих компании в Минфине США связывают с деятельностью Digital Security.
Глава американского Минфина заявил, что попавшие под санкции компании РФ угрожали безопасности США и их союзников, передает "Интерфакс".