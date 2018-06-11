11.06.2018, 21:29

США расширили санкции против России

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NEWSru.com
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USA rahandusministeerium
USA rahandusministeeriumFoto: KAREN BLEIER, AFP

Минфин США расширил санкции против России, включив в соответствующий список еще три российские компании и трех физических лиц. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Согласно релизу, в список включены петербургские компании Digital Security и "Дайвтехносервис", а также ФГУП "Научно-исследовательский институт "Квант". Основанием для этого послужила их предположительная связь с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Помимо этого, в список попали связанные с "Дайвтехносервисом" Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун.

Как сообщает РБК, компания Digital Security занимается консалтингом в области информационной безопасности, а "Дайвтехносервис" специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента. Наконец, "НИИ "Квант" разрабатывает и обслуживает электронно-вычислительные средства и комплексы специального и гражданского назначения.

Кроме российских компаний в обновленный санкционный список попала израильская компания Embedi и голландско-чешско-израильская Erpscan. Обе этих компании в Минфине США связывают с деятельностью Digital Security.

Глава американского Минфина заявил, что попавшие под санкции компании РФ угрожали безопасности США и их союзников, передает "Интерфакс".

"Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие сегодня (под санкции) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (имеется в виду отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи) посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников", - приводятся в заявлении Минфина слова Мнучина.

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Согласно заявлению, США "продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций"), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам, исходящим от России".

При этом в заявлении Россию обвиняют в распространение компьютерного вируса NotPetya, в проникновении в компьютерные сети энергетических систем США в качестве подготовки к возможным наступательным кибероперациям в этой сфере, а также в злоупотреблениях в отношении мировой информационной сети и в отслеживании данных, передаваемых по подводным кабелям связи.

Расширение санкций прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме РФ

Через некоторое время включение новых российских компаний в санкционный список США прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что санкционный механизм США вышел из-под контроля здравого смысла, передает РИА "Новости".

"Такое впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения. Уже давно не имеют значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности. Тем более что в случае с Россией нет ни первого, ни второго", - отметил сенатор.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал пополнение списка бесполезной попыткой "уколоть" РФ.

"Это не очень хорошая новость. Я надеюсь, что рано или поздно придет все-таки понимание, что это бесполезно. Потому что российские IT-компании, они сегодня российские, а завтра под другой юрисдикцией могут зарегистрироваться. Айтишники очень мобильные, поэтому никакого вреда это не нанесет, я считаю", - сказал Морозов.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал причины, по которым Минфин США принял решение о расширении санкций, надуманными и заявил, что на эти действия нужно дать симметричный ответ. "На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично", - приводит слова Чепы РИА "Новости".

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