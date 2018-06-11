США расширили санкции против России

"Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие сегодня (под санкции) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (имеется в виду отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи) посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников", - приводятся в заявлении Минфина слова Мнучина.

Согласно заявлению, США "продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций"), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам, исходящим от России".

При этом в заявлении Россию обвиняют в распространение компьютерного вируса NotPetya, в проникновении в компьютерные сети энергетических систем США в качестве подготовки к возможным наступательным кибероперациям в этой сфере, а также в злоупотреблениях в отношении мировой информационной сети и в отслеживании данных, передаваемых по подводным кабелям связи.

Расширение санкций прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме РФ

Через некоторое время включение новых российских компаний в санкционный список США прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что санкционный механизм США вышел из-под контроля здравого смысла, передает РИА "Новости".

"Такое впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения. Уже давно не имеют значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности. Тем более что в случае с Россией нет ни первого, ни второго", - отметил сенатор.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал пополнение списка бесполезной попыткой "уколоть" РФ.

"Это не очень хорошая новость. Я надеюсь, что рано или поздно придет все-таки понимание, что это бесполезно. Потому что российские IT-компании, они сегодня российские, а завтра под другой юрисдикцией могут зарегистрироваться. Айтишники очень мобильные, поэтому никакого вреда это не нанесет, я считаю", - сказал Морозов.