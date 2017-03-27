США раскритиковали разгон митингов в России

Госдепартамент США осудил задержания сотен людей, которые вышли на митинг против в коррупции в воскресенье. Внешнеполитическое ведомство США назвало случившееся оскорблением демократических ценностей.

"Мы призываем российское правительство немедленно освободить всех людей, которые мирно митинговали", — цитирует Рейтер заявление представителя госдепа Марка Тонера.

Он отметил, что в США с тревогой восприняли новости об аресте оппозиционера Алексея Навального после его прибытия на демонстрацию, а также об обысках в организации по борьбе с коррупцией, которую он возглавляет.

США назвали задержания протестующих посягательством на основные демократические ценности.

Задержания также осудил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, известный крупномасштабными утечками секретной информации об американских программах электронной слежки в 2013 году. Уже больше трех лет он живет в России, где ему было сначала предоставлено временное убежище, а затем и вид на жительство.

"Санкционированный или несанкционированный [митинг], применять против мирных демонстрантов силу — это явная несправедливость", — написал Сноуден в "Твиттере".

Как прошли митинги

В воскресенье 26 марта в нескольких российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против коррупции, организованные по призыву Алексея Навального. Поводом для протеста стало расследование фонда Навального о недвижимости и имуществе, которые якобы связаны с Медведевым.

В столице полиция оценила численность митингующих на Тверской в 8 тысяч человек. Оппозиция же заявила о 25-30 тысячах участников.

По данным активистов и правозащитников, в Москве задержали более 900 протестующих. Это больше, чем во время протеста на Болотной площади в 2012 году. Часть задержанных до сих пор остаются в разных столичных ОВД.

Как сообщила Русской службе Би-би-си общественный деятель Ольга Романова, нескольким задержанным потребовалась медицинская помощь — они получили травмы при задержании. Сотрудница "Открытой России" Полина Немировская рассказала Би-би-си, что людей увозили на "скорой помощи" из ОВД по Южному Тушино и по Хорошево-Мневники.

Лидер московского отделения оппозиционной Партии прогресса, соратник Навального Николай Ляскин сообщил Би-би-си, что в автозаке его ударил по голове полицейский. Сейчас Ляскин находится в Боткинской больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Реакция российских властей

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что правоохранительные органы действовали четко и профессионально, не поддавались на провокации правонарушителей.

По его словам, в ходе акции было задержано более 600 человек, но эта цифра не окончательная и будет уточняться.

Черников также прокомментировал сообщения в социальных сетях о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали ряд несовершеннолетних участников акции.

Он заявил, что не может сказать, что задержано много несовершеннолетних. В то же время он признал, что такие задержанные есть: "Они себя агрессивно вели, вот в чем проблема. Это проблема, которая вызвала беспокойство".

"К сожалению, это опять же одна из уловок организаторов, которые позвали туда людей, которым, может быть, не совсем всё объяснили, что это несанкционированное мероприятие, что они тоже могут задерживаться. Они были уверены, что их никто задерживать не будет. А это не так, потому что есть административная практика, с ними разбирались соответствующие структуры правоохранительных органов. Просто подставили людей", — отметил Черников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) в связи с нанесением полицейскому тяжелых травм во время оппозиционной акции в Москве. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Травмированный полицейский находится в больнице. Он серьезно пострадал — от удара ногой его не уберег даже шлем. "Я такие удары только в кино видел — в полете, с ноги, точно в голову. Как Джеки Чан", — описал в разговоре с Би-би-си юноша-свидетель.

Власти митинги пока не комментировали. При этом премьер Дмитрий Медведев рассказал в воскресенье вечером, как прошел его день. "Неплохо, на лыжах покатался", — написал глава правительства в "Инстаграме".