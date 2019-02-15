США призвали РФ прекратить преследование "Свидетелей Иеговы"

США раскритиковали приговор российского суда в отношении датчанина Денниса Кристенсена за членство в общине "Свидетелей Иеговы" и преследование этой организации в целом. Соответствующее заявление временного поверенного в миссии США в ОБСЕ Гарри Кэмиена опубликовано на сайте миссии в четверг, 14 февраля.

"Все более частая практика России по юридическому преследованию членов религиозных групп якобы за "экстремизм" или "терроризм" противоречит международным обязательствам Москвы и представляется несовместимой с собственной конституцией РФ", — пишет Кэмиен. Он подчеркнул, что "Свидетели Иеговы" известны во все мире тем, что "мирно исповедуют свою религию".

"Мы призываем РФ немедленно освободить всех заключенных за реализацию права на свободу вероисповедания, включая господина Кристенсена, и прекратить уголовное преследование деятельности "Свидетелей Иеговы", — сказано далее в публичном заявлении, адресованном членам постоянного совета ОБСЕ.

Запрет "Свидетелей Иеговы" в России

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.