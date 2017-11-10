США признали космос идеальным местом для войны

Министр ВВС США Хезер Уилсон на пресс-конференции Пентагона обозначила новое пространство, в котором страна рассматривает возможность ведения военных действий, сообщает ТАСС.

”И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий”, — заявила министр ВВС США. В 2018 году американские военные планируют увеличить финансирование космических программ на 20 процентов.

Присутствующий на мероприятии начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин отметил, что ожидает от военных достижения ”превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра”.

Ранее в составе ВВС США американцы планировали создать Космический корпус, занимающийся вопросами военного космоса. В принятом конгрессменами проекте бюджета не предусмотрено средств на новое подразделение.