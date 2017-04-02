США признали гибель не менее 229 мирных жителей при авиаударах в Сирии и Ираке

С начала операции "Непоколебимая решимость", целью которой является борьба с террористической группировкой "Исламское государство", в результате авианалетов международной коалиции в Сирии и Ираке погибли не менее 229 гражданских лиц. Об этом в субботу, 1 апреля,сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США.

Командование располагает в общей сложности 396 сообщениями о возможных жертвах среди гражданского населения за этот период, 102 из них достоверны, говорится в заявлении. Всего же за период с августа 2014 года по февраль 2017 силы международной коалиции нанесли по целям "Исламского государства" 18 645 авиаударов, состоящих из более 42 тысяч единичных обстрелов.

Международная коалиция выразила соболезнования

Отдельно приводятся также данные по числу донесений о жертвах среди мирного населения в иракском Мосуле. С начала операции по освобождению восточной части города 17 октября 2016 года по 18 февраля 2017 года было получено 37 сообщений о погибших в результате авиналетов гражданских лицах, из них 15 сообщений заслуживают доверия, говорится в документе.

Тщательно проанализировав все факты и обстоятельства, указанные в отчетах о гибели мирных жителей, командование международной коалиции пришло к выводу, что 12 донесений нельзя считать заслуживающими доверия. Как объясняется в заявлении, это означает, что на данный момент отсутствует достоверная информация, подтверждающая, что именно авианалеты привели к смерти гражданских лиц. В остальных случаях достоверность донесений еще выясняется.

"Хотя коалиция прилагает чрезвычайные усилия для нанесения ударов по военных целям таким образом, чтобы свести к минимуму опасность жертв среди гражданского населения, в некоторых случаях потери неизбежны. Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате борьбы международной коалиции с "Исламским государством" в Ираке и Сирии и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и другим лицам, пострадавшим от авиаударов", — отмечается в заявлении Центрального командования.