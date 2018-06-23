23.06.2018, 10:50

США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей

 (6)
ИТАР-ТАСС
EST
THAAD
THAADFoto: Kim Jun-beom, AP

США приостановили проведение ряда военных учений с участием Южной Кореи в связи с итогами саммита в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона, передает ТАСС.

Как следует из документа, министр обороны США Джеймс Мэттис "в координации с нашим [американским] союзником — Республикой Корея — на неопределенный срок приостановил выбранные маневры". "В их числе "Freedom Guardian" и двое учений в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца", — пояснили в военном ведомстве.

Данное решение было принято после встречи Мэттиса с госсекретарем Майклом Помпео, помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Джозефом Данфордом. Предметом обсуждения были итоги саммита и дальнейшие действия американской стороны. В заявлении констатируется, что "дополнительные решения" будут зависеть от того, продолжит ли КНДР "добросовестно проводить продуктивные переговоры".

Мэттис ранее заявил, что обсудит с Помпео и Болтоном возможность приостановки запланированных на август совместных военных учений "Ulchi Freedom Guardian" на Корейском полуострове.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



"Если назвать в Грузии его имя, то все двери откроются”. Первое и эксклюзивное интервью спутницы жизни Олега Осиновского

23.06.2018
Два года назад, в апреле, как гром среди ясного неба грянула новость: самый богатый предприниматель Эстонии, транзитный бизнесмен Олег Осиновский (52) после 30 лет брака разводится с женой Ириной Осиновской (52).
Подробнее


ИССЛЕДОВАНИЕ: У рожденных в свободной Эстонии успех зависит от генов больше, чем у рожденных в СССР

22.06.2018
В первый раз исследование, основанное на данных генов эстонцев, показывает что, если в обществе происходят большие изменения то в одной и той же популяции может очень быстро измениться также влияние наследственности на личную удачу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: Предпраздничные алкоралли! Производители не могут обеспечить необходимым количеством продукции приграничные магазины

22.06.2018
По словам директора приграничного магазина в Икла Super Alko, в этом году продажи в преддверии Иванова дня возросли по сравнению с прошлым годом в три раза.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: Все больше нарвских семей заправляется в Ивангороде дважды в месяц: бензин — в два раза дешевле, Viru Valge — по 2.80 евро за пол-литра

22.06.2018
Если раньше в Ивангород за бензином, как правило, ездил глава семьи, то с недавнего времени все более распространенной является практика, когда оба супруга ежемесячно заправляют семейный автомобиль на российской стороне, стараясь полностью избежать покупки топлива в Эстонии.
Подробнее

ФОТО: В Кохтла-Ярве ветераны зажгли свечи памяти

22.06.2018
22 июня, когда в России отмечают День памяти и скорби, связанный с датой вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, члены Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве пришли к памятнику на братской могиле советских солдат и военнопленных, установленному в Старом городе. Здесь они зажгли свечи памяти и возложили цветы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Финляндии объявили опасными 13 эстонских врачей, но некоторые из них теперь лечат людей в Эстонии

22.06.2018
Недавно финская служба новостей Yle написала, что Финляндия ограничила или отозвала разрешение на работу 13 эстонских врачей, признав их опасными. Несмотря на то, что многие из них продолжают работать на родине, Департамент здоровья Эстонии ничего не делает, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее