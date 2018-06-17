17.06.2018, 15:21

США предъявили КНДР 47 требований

 (10)
Lenta.ru
EST
NORTHKOREA-USA/
NORTHKOREA-USA/Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

США предъявили КНДР требования по 47 пунктам в рамках договора о полной денуклеаризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы японского МИД Таро Коно.

По его словам, госсекретарь США Майкл Помпео довел до сведения Северной Кореи, что американская сторона включает в термин ”полной денуклеаризации” ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

”Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут”, — сказал Таро Коно.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его ”важным, всеобъемлющим и подробным”, а также способным решить ”большую и опасную проблему”. В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили ”оставить прошлое позади”. По его словам, теперь ”мир увидит великие изменения”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Коста-Рика - Сербия

17.06.2018
Программу четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу открывает поединок в Самаре, где сборная Коста-Рики сразится с Сербией (начало в 15:00). За основными событиями этого матча можно следить с помощью нашего блога.
Подробнее

Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

17.06.2018
В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €

Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

17.06.2018
Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?
Подробнее



Силламяэ готовится обменяться землями с государством

17.06.2018
После завершения строительства на западной окраине города двухуровневой развязки шоссе и портовой железной дороги Силламяэ надеется получить от государства другой земельный участок взамен тех городских земель, что пошли под стройку.
Подробнее

Мячи "Адидас" не выдержали напряжения чемпионата мира

17.06.2018
Поединок чемпионата мира по футболу Франция - Австралия (2:1), состоявшийся накануне в Казани, получился захватывающим и интересным. Напряжение в этом матче было очень велико. Не выдержали его мячи фирмы "Адидас".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее