США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Киеву не следует начинать собственную ядерную программу. Об этом он сказал в интервью телеканалу ”Прямой”.

”Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс”, — сказал Волкер.

Он также добавил, что в настоящий момент у Украины есть множество проблем с безопасность. Одной из них он назвал присоединение Крыма к России. По словам Волкера, в 1994 году ”никто и не думал, что Россия может так поступить”, передает Gazeta.ru.

Волкер также заявил, что Украина пока не готова вступить в НАТО.