США подготовят санкции против Сирии

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о дополнительных санкциях в отношении Сирии, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"США готовят экономические санкции против Сирии", — приводят слова министра западные СМИ.

Как сообщалось, США в ночь на пятницу нанесли удар ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

Из-за случившегося Россия отказалась соблюдать меморандум о взаимопонимании, который регулирует работу российской и американской авиации в небе над Сирией.