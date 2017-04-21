США подготовили обвинения для Джулиана Ассанжа

Власти США подготовили официальные обвинения, чтобы на их основании добиваться ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который много лет укрывается посольстве Эквадора в Лондоне. О сложностях дела и новых подвижках сообщает телеканал CNN.

Wikileaks впервые опубликовал дипломатическую переписку американских чиновников еще в 2010 году. Пакет документов был передан рядовым Брэдли Мэннингом, который был осужден и добился права сменить пол в тюрьме.

Во времена администрации президента Обамы прокуратура делала вывод, что судебное преследование Ассанжа будет затруднительно в связи с первой поправкой к конституции США, гарантирующей свободу слова. Также юристы указывали на то, что документы опубликовал не только сайт Wikileaks, но и ряд других изданий, включая The New York Times. Расследование продолжалось, но об обвинениях речи не шло.

Теперь, по данным источников CNN, прокуратура полагает, что нашла способ продвинуться дальше в привлечении Ассанжа к ответственности. Как передает РИА "Новости", это связано с тем, что следователи обнаружили возможное доказательство того, что Wikileaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать украденные секретные документы.

Позже министр юстиции и генпрокурор США Джейм Сешнс во время беседы с журналистами назвал арест Ассанжа приоритетом: "Мы намерены принять дополнительные меры и уже делаем это в отношении всех утечек информации… Так что да, это приоритет. Мы уже начали принимать дополнительные меры и, как только сможем создать доказательную базу, будем добиваться тюремного заключения для некоторых людей". (Цитата по ТАСС.)

Перспективы экстрадиции Ассанжа будут туманны даже после предъявления официальных обвинений. США оценивали возможные перспективы в связи с выборной кампанией в Эквадоре, однако новый глава страны заявил, что собирается и дальше предоставлять убежище основателю Wikileaks.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.