27.07.2018, 12:58

США планируют атаковать в августе ядерные объекты в Иране

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NEWSru.com
EST
rakett
rakettFoto: Top Photo, Sipa USA

США могут нанести удар по Ирану уже в августе, и помочь в этом Вашингтону могут Австралия и Великобритания. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в австралийском правительстве.

По данным источника, Канберра, в частности, может помочь США с определением объектов в Иране для нанесения ударов. При этом источник отметил, что такого рода помощь не может приравниваться к непосредственному участию в атаке. По его словам, аналогичную помощь США с предоставлением информации могут оказать и спецслужбы Британии.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что оснований полагать, будто США готовятся к военной конфронтации с Ираном, у него нет.

Вместе с тем президента США Дональд Трамп ранее на этой неделе разместил угрожающее сообщение в адрес президента Ирана Хасана Рухани в Twitter. "Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам, или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Берегитесь", — написал он, используя исключительно заглавные буквы.

Так Трамп ответил на заявление Рухани о том, что если США развяжут конфликт с Ираном, то он станет "матерью всех войн".

ABC отмечает, что в правительстве Австралии мнения по поводу реальности угроз Трампа разделились. В то время, как одни считают применение США военной силы против Ирана возможным, другие полагают, что до этого не дойдет, так как последующий конфликт может повлечь непредсказуемые и опасные последствия для всего ближневосточного региона.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые санкции против Ирана, но и ввести новые. Ожидается, что это произойдет 4 августа. В частности, США могут ввести запрет на импорт иранской нефти. Если это произойдет, Тегеран пригрозил заблокировать все поставки топлива в Персидском заливе через Ормузский пролив.

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