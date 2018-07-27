США планируют атаковать в августе ядерные объекты в Иране

США могут нанести удар по Ирану уже в августе, и помочь в этом Вашингтону могут Австралия и Великобритания. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в австралийском правительстве.

По данным источника, Канберра, в частности, может помочь США с определением объектов в Иране для нанесения ударов. При этом источник отметил, что такого рода помощь не может приравниваться к непосредственному участию в атаке. По его словам, аналогичную помощь США с предоставлением информации могут оказать и спецслужбы Британии.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что оснований полагать, будто США готовятся к военной конфронтации с Ираном, у него нет.

Вместе с тем президента США Дональд Трамп ранее на этой неделе разместил угрожающее сообщение в адрес президента Ирана Хасана Рухани в Twitter. "Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам, или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Берегитесь", — написал он, используя исключительно заглавные буквы.