США отвергли идею проведения референдума в Донбассе

Возможность референдума не предусмотрена минскими соглашениями, указал представитель Совета нацбезопасности США Гэрретт Маркис. Он отметил, что плебисцит на территории, не подконтрольной Киеву, был бы нелегитимным.

Администрация США отвергла выдвинутую Россией идею проведения референдума на востоке Украины. Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают такой опции, заявил представитель Совета национальной безопасности США Гэрретт Маркис в пятницу, 20 июля, в Вашингтоне. Он также отметил, что референдум на территории Украины, не подконтрольной правительству в Киеве, в любом случае был бы нелегитимным.

На востоке Украины пророссийские сепаратисты с 2014 года сражаются против украинской армии. Берлин, Париж, Москва и Киев в 2015 году согласовали в Минске план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако реализация этого документа уже давно зашла в тупик. По оценкам ООН, в результате конфликта на востоке Украины погибли свыше 10 тысяч человек.