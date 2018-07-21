21.07.2018, 19:10

США отвергли идею проведения референдума в Донбассе

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Deutsche Welle
EST
Donbassi rahvavabariik valmistub valimisteks
фото иллюстративноеFoto: Silver Meikar

Возможность референдума не предусмотрена минскими соглашениями, указал представитель Совета нацбезопасности США Гэрретт Маркис. Он отметил, что плебисцит на территории, не подконтрольной Киеву, был бы нелегитимным.

Администрация США отвергла выдвинутую Россией идею проведения референдума на востоке Украины. Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают такой опции, заявил представитель Совета национальной безопасности США Гэрретт Маркис в пятницу, 20 июля, в Вашингтоне. Он также отметил, что референдум на территории Украины, не подконтрольной правительству в Киеве, в любом случае был бы нелегитимным.

На востоке Украины пророссийские сепаратисты с 2014 года сражаются против украинской армии. Берлин, Париж, Москва и Киев в 2015 году согласовали в Минске план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако реализация этого документа уже давно зашла в тупик. По оценкам ООН, в результате конфликта на востоке Украины погибли свыше 10 тысяч человек.

Посол России в США Анатолий Антонов 20 июля заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи 16 июля в Хельсинки обсудили возможность проведения референдума в Донбассе. По словам Антонова, на саммите были озвучены конкретные предложения, однако он отказался сообщить детали.

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МИД России подчеркнул, что не будет комментировать эту информацию. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, однако, отметила, что если мировое сообщество, в первую очередь США, "не может убедить Киев соблюдать минские соглашения, то можно обсудить и другие опции".

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